Ruud Vormer: "Clement is enorm gegroeid in zijn persoonlijkheid"

Ruud Vormer volgde de Champions League tot dusver vanaf de zijlijn. De aanvoerder werd door Clement gepasseerd voor de eerste twee wedstrijden. De frustraties zijn intussen gaan liggen bij de Nederlander. "Als ik niet speel tegen City, zal het gevoelig zijn. Maar ik ga niet weer naar boven stormen."

"Ik heb het hele Champions Leagueverhaal van dichtbij meegemaakt, van nul punten naar nu", mijmert Vormer in HLN. "Wat de jongens gedaan hebben tegen PSG en Leipzig was tot voor een paar jaar onmogelijk. Als we toen achterkwamen, was het over. Nu is er de perfecte balans tussen kwaliteit en geloof in eigen kunnen. Wij voelen dat sommige jongens tegen om het even wie het verschil kunnen maken."

Niet alleen de spelers, maar ook coach Philippe Clement zette de voorbije jaren heel wat stappen. "Hij is enorm gegroeid in zijn persoonlijkheid om voor een groep te staan. Het verschil met de periode waarin hij assistent van Preud'Homme was, is enorm. Nu is hij een stuk zelfzekerder", aldus Vormer.

Op zijn 33ste resten er Vormer niet al te veel jaren als profvoetballer meer. Wat het na zijn spelerscarrière zal worden, is vooralsnog niet geweten. "Hoofdtrainer? Soms denk ik 'ja', dan weer 'nee'. Al die stress en weer elk weekend weg. In de contract werd de mogelijkheid opgenomen om een tijde mee te lopen met Vincent Mannaert. Sportief directeur zijn, dat trekt me wel aan. Of wie weet open ik wel een voetbalschool in Knokke, samen met Anthony Van Loo. Laat me nog wat jaartjes bij Clu Brugge doen", besluit de aanvoerder van blauw-zwart.