Vormer liet West Bromwich Albion én andere aanbieding links liggen: "Man, ik kon daar veel geld verdienen"

Ruud Vormer is dezer dagen niet langer onmisbaar bij Club Brugge. Toch blijft de Nederlander strijdvaardig. Dat niet alleen: hij kan nu al met een goed gevoel terugblikken op zijn carrière.

AZ Alkmaar, Roda JC, Feyenoord en Club Brugge. Met andere woorden: de voetbalcarrière van Ruud Vormer speelde zich in de Lage Landen af. “Ik ben er alleszins blij mee. Ik had het achteraf gezien ook niet anders willen doen.”

“Na Roda JC had ik aanbieding van West Bromwich Albion op zak”, vertelt Vormer in Het Laatste Nieuws. “Maar ik koos voor Feyenoord. En ik heb achteraf geen moment gedacht dat ik naar de Premier League had gekund.”

Als ik geen vrouw of kinderen had gehad, was ik naar Saoedi-Arabië gegaan

Ook Saoedische oliedollars liet Vormer drie jaar geleden links liggen. “Man, ik kon daar veel geld verdienen. (lacht) Als ik geen vrouw of kinderen had gehad, was ik gegaan. Maar ik koos voor mijn gezin. Financieel is het nu ook prima, hé.”