Speler van Union is deze week de "Fantasy Pro League Player of the Week"

Union blijft maar winnen dit seizoen. Tegen RFC Seraing kwamen ze wel 0-2 op achterstand, maar dankzij onder meer een uitstekende Kaoru Mitoma won Union alsnog met 4-2. Mitoma was daarin goed voor een hattrick.

Union staat voorlopig gedeeld aan de leiding in de Jupiler Pro League. De club telt, net zoals Club Brugge, 22 punten. Het voorbije weekend zag het er even minder goed uit, maar Union kon een 0-2 alsnog wegwerken en met 4-2 winnen.

De grote man in deze comeback was Kaoru Mitoma. De aanvaller was namelijk goed voor een hattrick. De Pro League heeft hem daarom beloond, want Mitoma is de nieuwe "Fantasy Pro League Player of the Week". Hij kreeg 20 punten.