Voorzitter Moeskroen geeft meer uitleg bij ontslag Scifo: "We kunnen niet voor het tweede jaar op rij degraderen"

Enzo Scifo werd na een incident en het verlies in de oefenmatch tegen Mandel United ontslagen bij Moeskroen. Voorzitter Patrick Declercq moest trouwens zijn hele sportieve staf laten gaan.

"Enzo’s opdracht was om ervaren spelers te mengen met jonge talenten, maar dat heeft hij niet gedaan”, aldus Declercq in HLN. “Dat hij de filosofie niet volgde, was naast de laatste plaats in de competitie onze voornaamste reden om Enzo te ontslaan. We hebben een aandeelhouder die veel geld in de ploeg pompt. Hij wil natuurlijk resultaten zien."

Samen met Scifo vertrokken ook de broers Mpenza. “Mbo wou absoluut blijven samenwerken met Enzo, maar omdat wij de samenwerking met Enzo hebben gestopt, kon ook Mbo niet meer blijven. Zeker na de 3-0 nederlaag in Lommel. José Jeunechamps is onze nieuwe trainer en moet ons uit het slop te zien halen. Maar ook de spelers moeten wakker worden. We willen in 1B blijven. We kunnen niet voor een tweede jaar op rij degraderen.”

Scifo ging na de oefenmatch tegen Mandel ook bijna op de vuist met een supporter. “Er zijn inderdaad woorden geweest tussen die supporter en Enzo”, weet Declerck. “Dat kan natuurlijk niet, al is het niet doorslaggevend geweest. Onder druk kan je soms al eens verkeerd reageren, maar als professional kan dat niet door de beugel.”