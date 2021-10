Voorzitter RWDM is niet te spreken over deze ref: "Is het toeval dat we al onze matchen onder zijn leiding verloren hebben?"

Met 8 op 24 blijft RWDM tot dusver onder de verwachtingen. Enkel Moeskroen doet nog slechter in 1B. Afgelopen weekend verloor een verdienstelijk RWDM nipt van leider Westerlo, mede dankzij een onterecht toegekend doelpunt.

Bij de 0-2 van Westerlo bevond Maxim De Cuyper zich duidelijk in buitenspel. De assistent-ref gaf echter geen krimp en van een VAR is in 1B geen sprake. Uiteindelijk zou de wedstrijd eindigen op een 1-2-zege voor Westerlo.

In HLN doet Thierry Dailly zijn beklag over de arbitrage. "Iedereen in het stadion had gezien dat De Cuyper buitenspel stond, maar toch werd het doelpunt niet afgekeurd. In 1A doen ze er zeven minuten over om te discussiëren over één millimeter buitenspel, terwijl De Cuyper in deze fase minstens dertig centimeter buitenspel stond... Zowel de lijnrechter als de scheidsrechter gingen in de fout."

Vooral Jordy Vermeire moet het ontgelden bij de sterke man van RWDM. "Is het dan nog toeval dat we met hem als scheidsrechter nog geen enkel punt hebben gepakt? Misschien moeten we overwegen om aan de bond te vragen om hem een tijd niet meer aan te duiden voor onze wedstrijden."

"Ik ben de laatste om een scheidsrechter aan te vallen, maar dit kunnen we niet zomaar blauw-blauw laten", besluit de voorzitter van RWDM.