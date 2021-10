Atlético Madrid, Inter, Borussia Dortmund,... Waarom de plotse interesse in Onuachu helemaal géén toeval is

Afgelopen zomer was geen enkele club concreet om Paul Onuachu over te nemen van KRC Genk. Ondertussen staan de Europese topclubs in de rij. Toeval?

Het antwoord: nee. Paul Onuachu koos immers voor een andere zaakwaarnemer. Sinds kort behartigt Juan Martinez Lopez de belangen van de Nigeriaan. Waar die man ooit gevoetbald heeft? Bij Atlético Madrid. Eén plus één is twee. Volgens Het Laatste Nieuws is het dan ook geen toeval dat de naam van Onuachu plots opduikt als potentiële versterking van Los Colchoneros. Het lijkt zelfs eerder een gerucht, want bij KRC Genk is nog geen telefoontje uit Spanje binnengekomen. Sneeuwbaleffect Het gerucht heeft wel voor een sneeuwbaleffect gezorgd. De naam van Onuachu werd intussen ook al genoemd bij FC Internazionale, Arsenal FC en Borussia Dortmund. En er zal er nu wel eentje toehappen…