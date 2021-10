Kristian Thorstvedt klaar voor confrontatie met 'sterkste tegenstander van het seizoen': "Het zal veel beter moeten bij ons"

Racing Genk neemt het vanavond op in en tegen West Ham United, dat al enkele jaren aan een opmars aan het timmeren is.

In een interview met het Genkse mediateam blikt Kristian Thorstvedt vooruit op de wedstrijd van donderdagavond. "Het is heerlijk om hier te zijn, wat een geweldig stadion. Het wordt ongetwijfeld een leuke wedstrijd. Ik bekijk veel van hun wedstrijden op televisie en weet dat de sfeer hier geweldig kan zijn", aldus Thorstvedt.

West Ham United eindigde vorig seizoen als zesde in de Premier League en ook dit seizoen trekken ze de goede lijn door. "West Ham is ongetwijfeld het sterkste team dat we tot dusver getroffen hebben dit seizoen. We beseffen dat het langs onze kant veel beter zal moeten zijn dan wat de voorbije wedstrijden gepresteerd hebben. Wanneer ik tevreden zal zijn? Vooraf zou ik zeggen: met een punt", besluit de Noorse middenvelder van RC Genk.