Javier Torrente gooit het tegen Anderlecht noodgedwongen over een andere boeg: "Vroeg of laat worden we beloond voor onze inzet"

Hekkensluiter Beerschot gaat zondag in het Lotto Park op zoek naar de eerste driepunter van het seizoen. In aanloop naar de wedstrijd tegen Anderlecht kondigde Javier Torrente veranderingen aan.

"We spelen drie wedstrijden in zeven dagen... De voorbije maanden speelden we dikwijls met dezelfde jongens. Nu mogen ook andere jongens kansen verwachten. Bovendien gaan we door de blessure van Frédéric Frans voor een ander systeem kiezen", vertelde de Argentijnse T1 aan GVA. We hunkeren naar een resultaat... Vroeg of laat zullen we beloond worden voor onze tomeloze inzet."

Ook de tegenstander van Beerschot heeft dringend nood aan punten. Na vier gelijke spelen op rij moet Anderlecht voorlopig de rol lossen voorin. "Anderlecht is en blijft een van de beste ploegen van België, zelfs als de club een lastige periode doormaakt. Ze hebben een duidelijk spelpatroon. Voor mij is het een heel evenwichtig elftal, met voorin enkele spelers die het verschil kunnen maken", besluit Torrente.