Marc Brys wil met OH Leuven winnen van STVV maar het woord 'moeten' wil hij niet in de mond nemen

OH Leuven ontvangt zondagavond STVV al wil hij niet zeggen dat zijn ploeg moet winnen.

STVV dat op bezoek komt nu zondag is het van 'moeten' bij OHL, al neemt Brys dat woord liever niet in de mond. “Moeten is een slechte raadgever. Als mijn vrouw zegt dat ik moet stofzuigen, heb ik daar ook geen zin in. Dat werkt contraproductief”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

“Ik vind dat een goed team”, zegt Brys over zijn voormalige werkgever. “Ze waren echt sterk tegen Anderlecht en ik zou het niet zomaar als een ploeg uit de rechterkolom omschrijven. We zijn al slechtere tegenstrevers tegengekomen. Onderschatting zou in onze huidige situatie hoe dan ook totaal misplaatst zijn.”

OH Leuven heeft dringend nood aan punten want ze staan momenteel 16de in de Jupiler Pro League met 10 punten uit 11 wedstrijden.