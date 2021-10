Bossut herovert zijn plaats bij Essevee: "Voelde dat ik meerwaarde kon betekenen"

Francky Dury heeft teruggegrepen naar zijn gevestigde waarde. Twee weken geleden verving hij Louis Bostyn door veteraan van vele oorlogen Sammy Bossut. De 36-jarige doelman moest lang wachten op zijn kans.

Bossut was wel verrast dat hij er tegen Seraing weer in stond. “Een beetje wel. Ik had het niet zo vroeg op het seizoen verwacht. Maar ik was er wel klaar voor, want ik had er meer dan een jaar voor gewerkt. De coach heeft ook altijd gezegd dat Louis en ik dicht bij elkaar lagen. Als het dan wat moeilijker loopt, moet er naar oplossingen gezocht worden. En dan kan het zijn dat hij eens van keeper verandert", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Bossut hoopte het seizoen als basisspeler te beginnen, maar dat draaide anders uit. "Het bleek dat het fiftyfifty was tussen Louis en mij en werd er voor hem gekozen. Dat was balen. Vooral tijdens de wedstrijden had ik het lastig, want ik voelde dat ik een meerwaarde kon betekenen voor de groep. Ik vrat bij momenten echt mijn kas op. Zeker omdat het team het moeilijker had. Ik wist dat ik met mijn ervaring en gedrevenheid iets voor de ploeg kon betekenen."