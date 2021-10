Kompany tilt niet te zwaar aan slechte match tegen STVV: "Vorige slechte prestatie dateert al van Vitesse"

Vincent Kompany leeft naar eigen zeggen rustig toe naar de match tegen Beerschot. De slechte prestatie tegen STVV heeft hem niet van zijn stuk gebracht. "Zoiets kan gebeuren", aldus de coach van Anderlecht.

Want - ondanks de vele gelijke spelen - heeft Anderlecht volgens Kompany goeie prestaties neergezet de laatste maanden. "Het is al van de terugmatch tegen Vitesse geleden dat we een vorige slechte prestatie kunnen vinden", zei hij vandaag op zijn persconferentie. "Dat we meer ervaring hebben? Dat overkomt iedereen, ongeacht sterkte of ervaring."

Maar er moet toch wel eens een overwinning geboekt worden na vier gelijke spelen op rij. "Resultaten zijn natuurlijk het belangrijkste. Daarom wil ik dat mijn ploeg zichzelf beloont en de puntjes op de i zet."

Beerschot heeft nog geen match gewonnen en hangt met 2 op 33 troosteloos onderaan het klassement. “Ik zou nog niet te veel conclusies trekken. Een zwak seizoensbegin betekent niet noodzakelijk een zwak einde. Alles kan snel veranderen in het voetbal.”