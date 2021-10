📷 Prachtig: City-spelers warmen op in shirt dat steun betuigt aan Belgisch slachtoffer supportersgeweld

Eerder kwam Pep Guardiola naar een persmoment met een t-shirt waarop de boodschap "We're with you Guido" stond.

Een duidelijke verwijzing naar het slachtoffer van supportersgeweld van afgelopen week na het treffen tussen Club Brugge en Manchester City in de Champions League. De Belgische City-supporter werd in elkaar gemept en vecht momenteel nog altijd voor zijn leven. Niet alleen Pep maar de hele City-familie zit in met de Belgische City-fan. Zo warmden de City-spelers op met een shirt met hetzelfde opschrift "We're with you Guido" en ook tegenstander en thuisploeg Brighon deed zijn duit in het zakje door een boodschap op het scherm te laten verschijnen, hartverwarmend! 💙 pic.twitter.com/3xYlI8vnNX — Manchester City (@ManCity) October 23, 2021