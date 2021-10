Geen blijvende schade voor Rafael Romo, maar doelman hoopt op actie: "Controles moeten beter"

Een week nadat een voetzoeker vlak naast hem tot ontploffing kwam, gaat het goed met Rafael Romo. In HLN doet de Venezolaanse doelman van OHL zijn verhaal over de noodlottige fase en de bange dagen die volgden.

"We hadden net gelijk gemaakt, toen ik verrast werd door een onverwacht geluid. Wat ik voelde? Pijn en verwarring. Die eerste uren waren het ergste, die voortdurende pieptoon. Het was nadien bang afwachten op de resultaten. De opluchting was groot toen ik te horen kreeg dat er geen permanente schade was."

Romo beseft wel dat dit voorval veel erger had kunnen aflopen. "Ik had nooit echt bij de gevaren stilgestaan. Die explosie gebeurde op een halve meter van mij... De controles moeten beter, want een speler moet zich altijd veilig voelen op een veld. Ik moet me ten volle kunnen concentreren op het spel, zonder bang te hoeven zijn met wat er achter me kan gebeuren", geeft Romo terecht aan.