Sterspeler Salah: "Ik zou graag bij Liverpool blijven tot het einde van mijn carrière"

De Egyptische sterspeler van Liverpool, Mohamed Salah, zegt dat hij tot het einde van zijn carrière voor de club wil blijven spelen. Dit seizoen was hij al goed voor twaalf doelpunten en vier assists in slechts elf wedstrijden.

Mohamed Salah is in topvorm bij Liverpool. In de Premier League scoorde hij zeven keer en gaf hij vier assists op acht wedstrijden tijd en na drie speeldagen in de Champions League heeft hij ook nog vijf doelpunten gemaakt. De 29-jarige flankaanvaller heeft 137 keer gescoord in 214 wedstrijden voor Liverpool sinds dat hij in 2017 van Roma overkwam voor een bedrag van 34 miljoen pond. Zijn huidige contract loopt eind volgend seizoen af, maar als het aan Salah zelf ligt, komt er snel een contractverlenging.

"Het hangt niet van mij af. Als je het aan mij zou vragen, zou ik graag bij Liverpool blijven tot de laatste dag van mijn voetbalcarrière. Het ligt niet in mijn handen, het hangt af van wat de club wil", vertelde Salah aan Sky Sports. "Op dit moment zie ik mezelf nooit tegen Liverpool spelen. Dat zou enorm moeilijk zijn, ik wil er zelfs niet over denken", besloot hij. Morgen speelt Liverpool tegen Manchester United en Salah kan voor de tiende wedstrijd op rij scoren.