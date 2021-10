De volgende stap voor Depoitre tegen Genk? "Gevoelige jongen op dat gebied, maar we komen er wel uit"

Laurent Depoitre kon vorige week eindelijk nog eens scoren, al miste hij ook nog wat kansen en had hij dus ook meer kunnen scoren. Voor coach Vanhaezebrouck is het geen probleem.

Ook de volgende weken zal Depoitre gewoon speelminuten blijven krijgen, in de hoop helemaal gelanceerd te raken.

Gevoelig

Want de spits van Gent is - uiteraard - ontgoocheld als hij kansen mist. "Laurent is op dat gebied wel gevoelig, ik zal hem wel duidelijk maken dat dit de positieve volgende stap is voor hem en echt geen negatief verhaal moet zijn", aldus Vanhaezebrouck.

"We komen er wel uit. Het is de logica van voetbal dat een speler die lang out is geweest het gevoel van scoren kwijt is. Maar dat komt er opnieu win. Het zal hem deugd gedaan hebben toch te kunnen scoren tegen Eupen. Het komt wel goed."