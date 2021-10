Laatste puzzelstuk van Kortrijkse staf is er: voormalig jeugdspeler Anderlecht, die ook nog Anthony Vanden Borre hielp

Gérard Lifondja (32) wordt de nieuwe fysiektrainer bij KV Kortrijk. De voormalige middenvelder wordt overgenomen van RWDM, waar hij pas sinds de zomer actief was.

Lifondja werkte eerder samen met Glen Vercauteren, die ook nog op Anderlecht werkte, om spelers fysiek te begeleiden. Zo werkte hij mee aan de terugkeer van Anthony Vanden Borre.

Lifondja speelde in zijn jeugd bij RSC Anderlecht en werd er samen met o.a. ex-KVK’er Sven Kums opgenomen in de A-kern. Later speelde hij in Nederland, Cyprus en enkele Belgische clubs. De vele blessures maakten een voortijdig einde aan zijn carrière.

Na het vertrek van de vorige coach en in zijn spoor twee assistenten, is de staf bij Kortrijk meteen weer compleet. Die wordt uitgemaakt door hoofdtrainer Karim Belhocine, de assistenten Bart Meert en Gunter Van Handenhoven, fysiektrainer Gérard Lifondja, keepertrainer Patrick Deman, performance analist Jelmer Platteeuw en assistent-fysiektrainer Thomas Adams.