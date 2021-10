🎥 Werd Lommel een terecht doelpunt ontnomen? Oordeel zelf...

Waasland-Beveren won gisteren van Lommel SK en is daardoor opgeklommen naar de tweede plaats. Maar achteraf werd er veel nagepraat over één bepaalde fase: werd Lommel een doelpunt door de neus geboord?

Net voor rust leek een kopbal achter de lijn te zijn geweest. Doelman Nordin Jackers had de bal wel nog weggeslagen, maar het leek te laat. Volgens de scheidsrechters was de bal niet achter de lijn. Uiteindelijk won Waasland-Beveren na een doelpunt van Schoonbaert in de slotminuten.

Maar wat vindt u er zelf van?