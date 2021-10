Coucke reageert op financiële toekomst van Anderlecht: "Ik ben blij dat het eindelijk opnieuw over voetbal zal gaan"

De (financiële) toekomst van RSC Anderlecht oogt rooskleurig. Het plan om paars-wit uit de schulden te halen is ondertussen ingezet. Ook Marc Coucke reageert.

Wouter Vandenhaute gaat dan wel samen met twee investeerders geld pompen in RSC Anderlecht, maar het is Marc Coucke die héél véél zal investeren. De eigenaar van paars-wit gaat namelijk een pak schulden kwijtschelden.

“De nieuwe ontwikkelingen zijn goed nieuws voor Anderlecht”, aldus Marc Coucke bij VTM Nieuws. “Alle informatie stond in de berichtgeving. Ik ben tevreden dat het nu opnieuw over voetbal kan gaan. Of de toekomst van de club er goed uitziet? Uiteraard!”