Globetrotter Romo blikt terug op zijn reis door de voetbalwereld: "Los van het voetbal is de Italiaanse levensstijl heerlijk"

Rafael Romo moet tegenwoordig OH Leuven behoeden van tegendoelpunten. De 31-jarige doelman doorkruiste in zijn carrière al een pak landen op zijn voetbal. Maar welk land was zijn favoriet?

Rafael Romo begon zijn profcarrière in Venezuela, maar trok op amper 18-jarige leeftijd de Grote Plas over voor een avontuur bij Udinese Calcio. “Ik herinner me heel goed hoe lastig die stap was”, aldus de doelman in Het Laatste Nieuws. “Ik voetbalde bij een kleine Venezolaanse club (Llaneros EF, nvdr.) en plots kwam ik bij een Italiaanse club terecht.”

Vervolgens ging het pad van Romo via Engeland, Denemarken en Cyprus naar België. “Ik kan zeggen dat er overal anders wordt gevoetbald. Italië is heel tactisch, terwijl het tempo in België dan weer heel hoog ligt. Los van het voetballen is de Italiaanse levensstijl heerlijk. Lekkere restaurantjes, de mensen die voor het voetbal leven,... Hier kan ik een match winnen en daags nadien door Leuven wandelen zonder herkend te worden.”