Yolanthe Cabau is al eventjes niet meer mevrouw Wesley Sneijder. En het moet gezegd: de Nederlandse deerne blijft een héél mooie verschijning.

Is het nieuws? Nee, maar we willen het toch eventjes zeggen. Yolanthe Cabau was onlangs op bezoek in Antwerpen. Of beter gezegd: dat hebben haar volgers goed geraden.

Zo'n bezoekje aan ons land is dan ook meteen dé ideale reden om enkele kiekjes te publiceren.