Analisten veroordelen vele supportersincidenten: "Er moet iets aan gedaan worden"

Je kon de voorbije weken niet naast de supportersincidenten kijken op onze velden, waarbij bepaalde toeschouwers zich misdroegen. Het was een thema dat ook in 'Extra Time' aan bod kwam. Het wangedrag werd vanzelfsprekend veroordeeld door de analisten.

"Dit is geen gebeurtenis van enkel deze week. Het begon in Mechelen waar Standard-supporters over de omheining klommen om de eigen spelers de les te lezen. Daarna waren er nog incidenten in Seraing, Eupen, Antwerp, ... het is jammer om dit te zien. Het lijkt ook de laatste weken weer een trend te worden", stelt Wesley Sonck vast. "Er moet echt iets aan gedaan worden, want dit is niet leuk meer."

Antwerp moet nu hierdoor één Europese match zonder publiek spelen. "Het is zo zonde voor heel wat fans die hier al lang naar uitkeken", aldus Patrick Goots, die ook wel de ernst van de situatie inziet. "We hebben het dan nog niet gehad over de Man City-fan die na het Champions Leaue-duel met Club Brugge zwaar toegetakeld werd, je mag er echt niet aan denken dat het om bijvoorbeeld je vader gaat."

"Als je je eigen club schade toebrengt, dan ben je wat mij betreft geen supporter. De Pro League heeft nu een brief opgesteld en een aanzet gegeven om oplossingen te vinden, maar er moet iets gaan gebeuren. De grote clubs, die er vaak het meeste last van hebben, hebben genoeg knappe koppen zitten. Ze moeten iets bedenken. Het bestuur mag niet bang zijn van zijn eigen supporters", roept Gert Verheyen de clubs op tot actie.