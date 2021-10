Onmisbaar geworden bij Antwerp: "Pas als hij er niet bij is, weet je hoeveel je hem mist"

Concurrentie maakt een speler beter. Wel, sinds Radja Nainggolan is aangekomen bij Antwerp speelt Birger Verstraete op een veel hoger niveau dan vorig seizoen. In Extra Time zongen de analisten ook zijn lof.

"Hij speelt al een heel seizoen sterk", aldus Gert Verheyen. "Hij is belangrijk, omdat hij de lopende mensen oppikt. Daarnaast doet hij nog veel werk dat hij eigenlijk niet hoeft te doen. Tegen Club haalde hij er ook constant de passlijn uit."

In de tweede helft tegen Club Brugge moest Antwerp hem missen door een blessure en dat zag je. "Het verschil tussen de eerste en tweede helft was heel groot. Pas als iemand er niet bij is, besef je hoe hard je hem mist."