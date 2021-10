Geen houden aan! Beloften Racing Genk winnen zevende wedstrijd op rij

De top vier uit Groep 1 van de beloftencompetitie mag volgend seizoen aantreden in 1B, iets waar heel wat topclubs hun zinnen hebben opgezet. Dat is zeker ook het geval voor Racing Genk, dat furies aan het seizoen gestart is.

Maandagavond had Racing Genk het knap lastig op het veld van OHL. Uiteindelijk werd het 0-1, dankzij een doelpunt van Jay-Dee Geusens iets voorbij het uur. Dankzij deze zege behouden de Limburgers hun perfect rapport na zeven speeldagen: 21 op 21, doelpuntensaldo +23. De voorsprong op het nummer vijf, dat naast een 1B-ticket grijpt, bedraagt al elf punten. Stand: 1. Genk 7-21 2. Anderlecht 6-18 3. Club NXT 5-12 4. AA Gent 6-10 5. Standard 6-10 6. Charleroi 6-10 7. STVV 7-8 8. Antwerp 6-7 9. Cercle Brugge 6-4 10. OHL 6-4 11. Zulte Waregem 7-3 12. KV Mechelen 7-1





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Sint-Eloois-Winkel - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00 (27/10).