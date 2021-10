John van den Brom: "Ik kan dat begrijpen maar niet accepteren"

Het geplaagde Racing Genk van John van den Brom begint woensdag aan haar bekeravontuur met een verplaatsing naar het bescheiden Winkel Sport (Eerste Nationale). Komende zondag maakt het elftal van John van den Brom de trip naar Zulte Waregem.

Dinsdagmiddag sprak John van den Brom de pers toe daags voor het bekerduel tegen Winkel Sport. De Nederlander bekende dat de nederlaag van zondagavond tegen AA Gent een mokerslag was. "We hebben zondag een zware tik gehad, ook ik zat diep", geeft Van den Brom aan bij HBVL. "Anderzijds blijf ik als coach analyseren. Dan zie je zeker de dingen die fout lopen, maar ook datgene wat we nog steefs goed doen."

"We blijven elke match kansen creëren, dat moet onze houvast zijn. Maar vanzelf gaan die ballen niet terug in doel vliegen, daar moet je op training keihard aan werken."

Ook tijdens de wedstrijden moeten de mouwen opgestroopt worden, want met name in de omschakeling is Genk heel kwetsbaar. "De spitsen moeten het de middenvelders makkelijker maken, zodat zij de verdedigers kunnen helpen. Misschien missen sommige jongens de frisheid om dat spurtje extra te trekken. Dat kan ik begrijpen maar niet accepteren. We moeten veel beter omschakelen", besluit John van den Brom.