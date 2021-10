🎥 Louis Van Gaal krijgt lachers op de hand met promotiefilmpje

Vorige week kreeg Louis Van Gaal de lachers op de hand. In voetbaltalkshow Veronica Inside staken René van der Gijp en co de draak met de Nederlandse bondscoach, die in een promofilmpje de jeugd wilde aanzetten om meer te gaan bewegen. Bekijk hier het fragment.

Pieter de Jongh Het doet denken aan het interview van de Nederlander Pieter de Jongh, die na een wedstrijd met het Zimbabwaanse FC Platinum uitpakte met dit iconische staaltje 'steenkolenengels'.