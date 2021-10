Marc Degryse fileert Genkse kern: "Heynen is geen echte leider" & "Bongonda is nog nooit een seizoen top geweest"

Genk verloor tegen AA Gent voor de vijfde wedstrijd op rij. Het is crisis bij de Limburgers, waar maandag afscheid werd genomen van assistent-trainer Dennis Haar.

Analist fileert in Het Laatste Nieuws de kern van de bekerhouder. "Het ontbreekt hen aan gezonde agressie. Neem dat interview met Bryan Heynen... Hij zei de juiste dingen, maar op deftige en welgemanierde toon. Je mag gerust eens vloeken en je frustraties uiten. Heynen is in mijn ogen een goeie luitenant, maar geen echte leider."

"Wie dan wel in deze kern? Ik zie ook niet onmiddellijk wie de uitstraling en persoonlijkheid heeft om kapitein te zijn. Thorstvedt misschien... Hij is soms een smeerlapje, maar ondertussen is hij geen onbetwist titularis meer."

Bongonda

Ook Théo Bongonda, die nochtans sterk aan het seizoen begon, deelt in de malaise. "Bongonda is Bongonda... Ik meende het toen ik in augustus zei dat hij een kandidaat Rode Duivel was. Sindsdien is hij weer stilgevallen. Ach, hij is nog nooit een seizoen top geweest. Je moet hem iedere keer weer pushen... Om de top te bereiken, moet je constanter zijn", besluit Degryse.