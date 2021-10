De Bilde zet één aanvaller van Anderlecht altijd als eerste op het blad: "Zijn profiel is geschikt voor dit systeem"

Vincent Kompany heeft dit seizoen al vanalles uitgeprobeerd in de spits. Maar wie zijn nu de twee meest complementaire spitsen bij paars-wit? Voor Gilles De Bilde is er één naam die er altijd moet opstaan.

En de cijfers lijken hem gelijk te geven. “Als hij in vorm is, zoals nu het geval is, zou ik Raman altijd koppelen aan Zirkzee of Kouamé. Zijn profiel is geschikt voor dit systeem, veel meer dan als hij er alleen voor zou staan in de punt van de aanval. Raman haakt af, komt de bal halen, zoekt diepte in de rug van de andere spits, trekt veel gaten met zijn inzet...”, aldus De Bilde bij HLN.

Kompany probeerde ook al Zirkzee en Kouamé naast elkaar. Dat werkte tegen Oostende, maar tegen STVV viel dat zwaar tegen. “Het kan natuurlijk altijd als Raman niet goed presteert, maar een spitsenduo Kouamé-Zirkzee voelt gewoon onnatuurlijker aan. Zeker aangezien het twee gelijkaardige types zijn.”