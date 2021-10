Paniek bij Barça: goudhaantje was vorig seizoen maandenlang buiten strijd en heeft opnieuw last van knie

Paniek bij FC Barcelona. Ansu Fati heeft opnieuw last van zijn knie. Al is het momenteel niet duidelijk hoe ernstig de situatie is.

Ansu Fati - het goudhaantje wordt gezien als dé gedoodverfde leider van het toekomstige FC Barcelona - lag vorig seizoen al maandenlang in de lappenmand door een knieblessure. Barça laat weten dat Fati met knieproblemen opnieuw buiten strijd is. Momenteel zijn er geen verdere details over de ernst van de blessure gekend.