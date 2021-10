Borussia Dortmund vraagt 120 miljoen euro aan Liverpool voor goudhaantje: "Veel interesse en géén afkoopsom"

Borussia Dortmund kan komende zomer cashen. Niet alleen Erling Braut Haaland staat in de belangstelling van een pak grootmachten. Ook Jude Bellingham wordt het hof gemaakt.

Liverpool FC aast op Jude Bellingham. Maar Borussia Dortmund speelt het hard. Gelb und Schwarz wil maar liefst 120 miljoen euro voor de 18-jarige middenvelder.

“Het klopt dat er veel interesse is voor Bellingham”, aldus sportief directeur Sebastian Kehl bij SPORT1. “Niet alleen van Liverpool. Maar er is geen afkoopsom en Jude is hier geliefd.”