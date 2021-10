Nilis had goed werk kunnen doen bij Anderlecht: "Achteraf belde de manager van Amuzu voor privétraining"

Luc Nilis zei het verleden week al: "Als Anderlecht me een correct financieel voorstel had gedaan, werkte ik nu daar." Maar dat kwam er niet. Nochtans waren heel wat jongens van de A-kern vragende partij.

Nilis begrijpt het nu nog niet helemaal. "Het enige waar ik me achteraf aan stoorde: waarom nodig je iemand uit als je weet dat je die geen normaal salaris kan aanbieden? Is het dan om je eigen naam wat op te poetsen naar de buitenwereld?", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Die vraag moet je eigenlijk bij Anderlecht stellen. Ik weet enkel dat ik het eens was met wat sportief werd voorgesteld. Drie dagen met de beloften, drie dagen werken bij het eerste, met al die talenten. Daar zag ik het nut wel van in.”

Er waren jongens die nood hadden en hebben aan zijn raad. “Met Amuzu heb ik gewerkt, ja. Met Vlap ook. Trappen, hoe ze rustig blijven in de zestien. Je voelt dat spelers daar vertrouwen in krijgen, maar de tijd was te kort om al resultaat te zien. Achteraf heeft de manager van Amuzu me wel gebeld. Hij vroeg of ik hem geen privétraining kon geven. Amuzu wilde dat heel graag.”