Standard had geen overschot, maar pakt eerste zege onder Elsner: "Je mag Moeskroen niet onderschatten"

Voor Luka Elsner was het zijn eerste zege met Standard, maar het werd geen makkelijke avond tegen Moeskroen. Een strafschopdoelpunt van Joao Klauss werd het enige doelpunt van de avond.

En daar blijft Standard in hetzelfde bedje ziek: het scoort zo moeilijk. "We hebben wat kansen gehad en hadden meer moeten scoren", aldus Elsner bij Sporza. "In de tweede helft kwam Moeskroen dan wat meer in het ritme en hadden ze een paar gevaarlijke ballen. Je mag ze ondanks hun positie in 1B niet onderschatten. Vorig jaar speelden ze nog in 1A. Maar kijk, één doelpunt volstond."

Mogelijk geeft de bekerwinst Standard wat vertrouwen voor de competitie. "We moeten nu proberen om een zege te pakken in de competitie", aldus Elsner. "Dat is nu toch heel belangrijk."