Enkel lichtpunten bij KV Oostende: "Deed deugd om weer op het veld te staan"

KV Oostende ging er dinsdagavond met de grove borstel door tegen de amateurs van Onhaye. 8-1 werd het én KVO zag ook Robbie D'Haese terugkeren op het veld.

Het Oostends jeugdproduct was lang out met een blessure. "Om terug op het veld te staan, dat doet wel deugd. Zeker na 2 maanden. In het begin was het een beetje zoeken voor mezelf. Uiteindelijk vind ik wel dat ik een goeie wedstrijd heb gespeeld. Het doet ook deugd om hier met grote cijfers te winnen. Je zag dat we beter waren."



KVO kwam wel op achterstand. "Die 0-1 was toch wel even schrikken. Vooraf hadden we gezegd dat we moesten opletten bij elk doelpunt dat we tegen krijgen. Dat geeft hen ook vertrouwen, maar we zijn dan wel wakker geschud. Daarna hebben we wel beter voetbal gespeeld. We waren op alle vlakken oppermachtig. Dat zie je ook aan de cijfers. De beker is zeker een doel. We doen er alles aan om zover mogelijk te geraken. Het is de snelste weg om iets te winnen."