Wat met Gentse transferpolitiek? "Als je bij die clubs gaat shoppen, kan je niet voor de titel spelen"

AA Gent kocht dit seizoen opnieuw een aantal spelers op bij subtoppers uit de Belgische competitie. Gaat dat dit seizoen genoeg opleveren?

“Gent heeft deze zomer weer bij Kortrijk, Oostende en Zulte Waregem gekocht, dat klopt”, aldus Gert Verheyen in Het Nieuwsblad. “Maar niet elke speler die een kleine voor een grote club ruilt, gaat daarom falen. De Sart vind ik een goede speler.”

Hjulsager & Bruno

“Hjulsager en Bruno kenden een topseizoen, maar ik blijf achter mijn uitspraak staan (wie te veel bij Kortrijk of Charleroi koopt, wordt Kortrijk of Charleroi, nvdr). Als je alleen maar bij kleinere clubs spelers weghaalt, dan geloof ik niet dat je voor de titel kan spelen."

“Deze keer hebben ze wel niet over de titel gesproken in Gent. Ze hebben wijselijk geen ambitie uitgesproken”, pikte Vandereycken in. “Nochtans verwacht ik wel wat van Vanhaezebrouck. Nu had hij een hele voorbereiding om zijn ploeg te kneden. Ik denk dat ze zullen meedoen voor de top-4.”