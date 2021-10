Cercle Brugge bekert rustig verder na eenvoudige zege tegen KVK Tienen

Cercle Brugge behoort bij de laatste zestien ploegen in de strijd om de Beker van België. Vanavond wonnen ze relatief eenvoudig van KVK Tienen.

Cercle Brugge moest het vandaag in de Beker van België opnemen tegen KVK Tienen. Tienen speelt in de eerste amateurklasse en staat slechts op de elfde plaats in het klassement. De coach van Cercle Brugge, Yves Vanderhaeghe, gaf enkele spelers dan ook rust. In vergelijking met de wedstrijd tegen Standard bracht hij maar liefst negen wissels aan. Matondo en Da Silva Lopes waren de enige twee spelers die bleven staan.

Echt moeilijk had Cercle het niet. Van in het begin van de wedstrijd waren ze de dominante ploeg. De doelman van Tienen, Bouzian, had al van in het begin van de wedstrijd heel wat werk. Twee jaar geleden mocht hij een halve wedstrijd spelen op het veld van Anderlecht met KV Mechelen, maar sinds deze zomer speelt hij dus bij Tienen. Na een half uur spelen moest de 21-jarige doelman zich dan toch gewonnen geven. Denkey zette de thuisploeg verdiend op voorsprong op voorzet van Utkus.

Amper tien minuten later was het wederom prijs voor de Vereninging. Matondo klopte Bouzian met een overhoeks laag schot. Bij de rust was het dan ook al duidelijk dat Cercle geen moeite meer zou hebben met Tienen, dat nog geen deftige kans bij elkaar gevoetbald had. Invaller bij Cercle Brugge, Arne Cassaert, kopte iets voorbij het uur de derde treffer van de avond tegen de touwen op een hoekschop. Cercle Brugge speelde nadien de wedstrijd eenvoudig uit en boekt zo zijn eerste thuisoverwinning van het seizoen. Dat zal deugd doen voor Yves Vanderhaeghe, die al sinds vorige maand onder vuur ligt bij de Bruggelingen.