🎥 Daar is Divock Origi nog eens! Rode Duivel scoort pareltje voor Liverpool

De League Cup is en blijft de competitie voor Divock Origi. Woensdag versloeg Liverpool Preston North End met 2-0. Het was de Rode Duivel die in de slotfase de partij besliste met een knap doelpunt.

Minamino zette Liverpool in de vierde ronde van de League Cup op voorsprong. Vijf minuten voor tijd achtte Divock Origi, die de hele wedstrijd speelde, zijn moment gekomen. Bij Preston North End kregen ze de bal niet goed weg. Het leer belandde uiteindelijk achter Divock Origi, die met een laconieke scorpion kick de doelman verraste. Knap staaltje improvisatie van de 26-jarige spits. 🦂 | Divock Origi haalt zijn trukendoos boven! 🎁🔥 #PNELIV pic.twitter.com/MVhnhburnI — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) October 27, 2021 Het doet denken aan het pareltje van Cyril Ngonge (Groningen), wiens treffer van afgelopen weekend viraal ging. 😍 Scorpion kick!! @fifacom, are you watching!? 🏆🦂 @cyrilngonge27 pic.twitter.com/JAgeY3QLQn — ESPN NL (@ESPNnl) October 24, 2021