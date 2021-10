De schlemiel na mislukte Panenka, maar Gillet ontvlucht verantwoordelijkheid niet: "Ik heb gefaald"

Het werd een pijnlijke avond voor Guillaume Gillet tegen Lommel SK. De ervaren middenvelder maakte zich op voor de laatste penalty, maar schoot zijn Panenka in de handen van de Lommel-doelman.

Achteraf zocht hij geen excuses. Er zijn er ook niet veel die na zoiets voor de pers zouden willen verschijnen, maar zo zit Gillet niet in elkaar. "De coach had zijn mensen aangeduid en ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen. Nee, ik had geen stress. Hij zei: kies iets. In mijn hoofd was het duidelijk dat ik dit wilde proberen. Spijtig genoeg ging de doelman naar de goeie kant. Het was een slecht getrapte penalty."

"Het had me deugd gedaan, maar ook aan de supporters en mijn ploegmaats. Het is nooit tof om de laatste penaltynemer te zijn. Ik heb er ook mooie momenten mee beleefd, maar dit is een slecht moment voor mij en de ploeg."

Nochtans is hij op zoek naar speeltijd. De supporters zien hem in elk geval nog graag, want zijn naam werd gescandeerd. "Daarom heb ik ook pijn voor hen. Ze hebben me altijd gesteund. Ik heb gefaald in mijn taak."