Pro League doet zelf voorstel om 25 miljoen extra RSZ op te halen en wil dat vooral bij de zware contracten halen

De RSZ-bijdragen van de voetballers moeten omhoog, dat staat vast. In de begroting van 2022 is er al 25 miljoen euro extra bijdragen bijgeschreven vanuit het voetbal. De Pro League heeft nu zelf een voorstel gedaan om aan dat bedrag te komen.

Om de lagere lonen te beschemen stelt de Pro League voor om het RSZ-plafond op te trekken naar 60.000, waar dat nu nog 28.000 euro is. Dat zou betekenen dat een speler die 5.000 euro per maand verdient dan 1.903 euro RSZ zou betalen in plaats van 884 euro nu, berekende HLN.

Lonen boven de 60.000 euro zullen in andere schijven ingedeeld worden. Een hogere schijf moet ook een hoger percentage bijdragen. Schijf 2 zijn lonen tussen 60.000 en 200.000 euro. Schijf 3 die tussen 200.000 en 500.000 euro. Schijf 4 die tussen 500.000 en 1 miljoen. De vijfde en zwaarst belaste schijf is er voor grootverdieners die meer dan 1 miljoen euro verdienen.

Daarnaast wil de Pro League ook geld uit het Europese prijzengeld halen om aan die 25 miljoen te komen.