Zwarte bekeravond: twee fans moeten gereanimeerd worden

In Lierse Kempenzonen-OHL lag de wedstrijd in de tweede helft een kwartier stil, nadat een fan van de Pallieters onwel was geworden in de tribunes. In Dender-Eupen speelde er zich een gelijkaardig incident af.

De fan van Lierse Kempenzonen werd door het EHBO-team meteen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gevoerd. HNB laat weten dat de man ondertussen weer bij bewustzijn is. Ook in Dender-Eupen (0-1) werd de partij opgeschrikt door een gelijkaardig incident. Een fan werd onwel en kwam hard ten val. De man in kwestie werd gereanimeerd en afgevoerd. Over zijn situatie is vooralsnog niets bekend. Intermède dramatique à la 85e: un malaise en tribune, évacué par la police et les soignants de Dender. pic.twitter.com/2dtmejv9ge — Anckarström, Esq. 🎗🇸🇪🇲🇦🇵🇸 (@ibnkafka) October 27, 2021