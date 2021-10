Genk treft Club Brugge wel heel vroeg in beker: "Kan ons enorme boost geven"

Bij de loting voor de 1/8ste finales van de Croky Cup is er een echte topper uit de bus gekomen. KRC Genk, dat de beker vorig jaar won, treft Club Brugge. "Voor mij is het thuisvoordeel het belangrijkste", aldus Dimitri De Condé.

De twee topclubs komen elkaar wel heel vroeg in het toernooi tegen. “Ik voelde tijdens de loting al aankomen dat het die kant zou opgaan. Natuurlijk komen we elkaar al in een vroeg stadium tegen. Maar als je de beker wil pakken, moet je er toch een keer voorbij", blijft De Condé realistisch in HBvL.

"Het belangrijkste voor mij was het thuisvoordeel en dat hebben we gekregen. In die zin is dit een heel mooie affiche voor ons. Zo'n duel kan bij een goed resultaat een enorme boost geven aan de ploeg. Ik kijk er dus enorm naar uit.”