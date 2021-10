Van der Brempt, de jongen die ooit nog afgetest werd bij KV Mechelen, maar doorknokte: "Voetbal was altijd al zijn leven"

Ignace Van der Brempt (19) is het nieuwe goudhaantje van Club Brugge, dat doorstroomde uit de eigen jeugd. Een jongen met een voorbeeldige mentaliteit, klinkt het bij blauw-zwart. Mama Muriel Van Kesteren wist dat echter al.

Toen Beerschot failliet ging werd hij immers een eerste keer afgetest bij KV Mechelen. Via Rupel Boom geraakte hij toch nog bij Malinwa. “Toen hij de eerste keer niet goed genoeg was voor KV Mechelen, hebben we hem wel moeten troosten. Maar dat maakt een kind ook sterker. En toen kwam ook zijn doorzettingsvermogen boven", vertelt ze in Krant van West-Vlaanderen.

"Ik ga tonen wat ik kan, luidde het toen. Van wie hij dat heeft? Van de papa, vroeger een rugbyspeler, én van de mama, denk ik. Ignace stelde zich altijd al doelen in het leven. En voetbal was altijd zijn leven. En het volgende jaar is KV Mechelen hem toch komen halen.”

Na drie seizoenen mocht hij naar Club Brugge. Op zijn 15de moest hij dus op internaat. “Weg van zijn familie, nieuwe vrienden, een nieuwe club, een nieuwe school… Maar, zo typisch, hij beet door. Club heeft hem ook ontzettend goed begeleid, tijdens de lockdowns bijvoorbeeld kon hij zijn online lessen volgen op het Basecamp. Uiteindelijk heeft hij netjes zijn middelbaar afgemaakt. Maar verder studeren had geen zin, het is niet langer combineerbaar met zijn voetbal."