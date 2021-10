Japanse spits van STVV is terug en kan het Club Brugge lastig maken

Goed nieuws bij STVV want ze kunnen terug rekenen op één van hun sterkhouders want Yuma Suzuki keert terug uit blessure. Net op tijd voor de belangrijke wedstrijd tegen Club Brugge.

Tegen RSC Anderlecht en Oud-Heverlee Leuven was de Japanse spits van STVV er niet bij omwille van een blessure. Ook in de Beker van België tegen Seraing konden de Limburgers niet rekenen op hun spits.

Zaterdag kan Suzuki zijn rentree maken op de Belgische velden. Dat bevestigde Bernd Hollerbach aan Het Belang van Limburg. "Hij traint met de groep en voelt zich goed", liet Hollerbach weten aan de krant.

Suzuki kon dit seizoen één maal scoren in vier wedstrijden voor 'De Kanaries'. Vorig seizoen was hij één van de belangrijkste pilaren bij de Limburgers met 17 doelpunten in 34 wedstrijden.