Zaak-Edmilson blijft aanslepen: raadkamerzitting in Hasselt op lange baan geschoven

De zaak rond de transfer van Edmilson blijft nog wel even aanslepen. In Hasselt is een raadkamerzitting omtrent de praktijken van Standard bij het regelen van de transfer van de speler naar Al-Duhail uitgesteld. Het parket vordert de doorwijzing naar de correctionele rechtbank.

Standard zou door een frauduleuze constructie Edmilsons ex-club STVV hebben opgelicht. Het parket van Hasselt startte een onderzoek en vorderde later de doorverwijzing naar de correctionele rechtbank. Deze ochtend stond een raadkamerzitting op het programma; Tijdens deze zitting zou er om bijkomend onderzoek gevraagd zijn, waarna beslist werd om de zitting uit te stellen. Een nieuwe datum voor de zitting is nog niet vastgelegd. Het lijkt er op dat het juridische getouwtrek rond dit dossier nog even kan aanhouden. Ongetwijfeld volgen ze in Luik de zaak met spanning op de voet. Bruno Venanzi zou zelfs een celstraf riskeren als de vermoedens in verband met fraude aangetoond kunnen worden.