CEO KBVB wacht tot volgende bom barst: "We weten wat er op Belgische voetbal afkomt"

Enkele weken geleden kwam het Belgische gerecht met nieuwe verklaring over Operatie Propere Handen. Spijtoptant Dejan Velkovic heeft zijn boekje opengedaan en de CEO van de voetbalbond weet wat er te doen staat.

Er raken steeds meer details bekend over Operatie Zéro door de verklaringen van spijtoptant Dejan Velkovic. Enkele weken geleden kwamen voormalig scheidsrechter Delferière en voormalig Anderlecht-voorzitter Herman Van Holsbeeck in slechte papieren door de verklaringen van Velkovic.

De zaak is bijna afgerond maar Peter Bossaert, CEO van de voatbalbond, weet wat hen nog te wachten staat. "Wij hebben als burgerlijke partij inzage gekregen in het dossier. En we weten wat er op het Belgische voetbal afkomt", klinkt het onheilspellend.

"Propere Handen wordt nog een serieuze storm, dat is een heel groot dossier. Maar we zijn voorbereid",, zegt Bossaert vastberaden in Het Laatste Nieuws.