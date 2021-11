Gebuisd! Penaltytrauma AA Gent duurt voort: "Sommige ploegen hebben drie specialisten, wij geen enkele"

In een niet zo ver verleden was het Anderlecht dat te kampen had met een heus penaltytrauma. Sinds vorig seizoen is het 'penaltyspook' verhuisd naar de Ghelamco Arena. "Wij hebben geen specialist", stelde Hein Vanhaezebrouck zondagavond andermaal vast.

Zondagavond, 21u37: AA Gent kreeg vanop de stip de kans om de Buffalo’s oververdiend langszij te brengen tegen Union. Aanvoerder Vadis Odjidja nam zijn verantwoordelijkheid, maar knalde via de lat over. Een nieuw hoofdstuk in het stilaan lijvige boek met Gentse penaltymissers.

Van 88% naar 43% in twee jaar

In het seizoen 2019-2020 was er wat dat betreft nog geen vuiltje aan de lucht voor de Buffalo’s. AA Gent scoorde zeven van zijn acht strafschoppen. Vorig seizoen ging het echter steil bergaf. AA Gent haalde zich een penaltytrauma op de hals door acht op zestien strafschoppen te missen. Dit seizoen gaat het van kwaad naar erger voor de Buffalo’s. De troepen van Vanhaezebrouck konden amper drie van de zeven strafschoppen (43%) omzetten.

Gianni Bruno miste tegen het Noorse Valerenga in de kwalificatie voor de Conference League. Julien De Sart, Roman Bezus en Vadis Odjidja faalden in de Jupiler Pro League tegen respectievelijk Eupen, Kortrijk en Union.

Ter illustratie: dit seizoen werden in de Jupiler Pro League al 40 strafschoppen toegekend. Daarvan werden er 28 (70%) omgezet.

“Moeten we erop gaan scouten?”

Hein Vanhaezebrouck wilde na de nederlaag tegen Union niet al te diep ingaan op de strafschopmisser van Odjidja. “Volgens mij is onze beste strafschopnemer Roman Bezus, maar zelfs hij heeft er al één gemist. We hebben geen absolute strafschopspecialist, dat is een vaststelling. Sommige ploegen beschikken over wel drie of vier specialisten. Moeten we daar nu écht op gaan scouten? Als je alles berekent, misschien wel ja. Maar dan moet die speler natuurlijk ook goed genoeg zijn om hier in de basis mee te draaien.”

“Ik kan mijn spelers niets verwijten daaromtrent. Ze doen het met de beste bedoelingen. Iemand als Vadis heeft kwaliteiten en traptechniek genoeg.” Al is de 32-jarige middenvelder van AA Gent al lang geen zekerheidje meer vanop elf meter. Odjidja miste in zijn carrière zes op dertien strafschoppen.