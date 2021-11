Aster Vranckx komt boven water bij Wolfsburg: "We willen niet overhaast te werk gaan"

Aster Vranckx verliet KV Mechelen afgelopen zomer voor een avontuur bij Wolfsburg, dat 8 miljoen neertelde voor de inmiddels 19-jarige Belg. Vranckx kende een moeilijk begin bij zijn nieuwe club, maar lijkt nu boven water te komen.

Aster Vranckx kende een moeilijk seizoensbegin bij zijn nieuwe club Wolfsburg. Na een lastige periode van blessureleed lijkt het 19-jarige Belgische toptalent nu toch boven water te komen bij zijn nieuwe club. De afgelopen twee wedstrijden mocht zelfs telkens de volledige 90 minuten spelen. Sport/Voetbalmagazine interviewde de voormalige speler van KV Mechelen.

Vorig seizoen koos Vranckx al in december voor Wolfsburg. Hij bleef wel nog een half jaartje bij Mechelen, maar wist dat hij na de zomer naar Duitsland zou vertrekken. "Ik kreeg een heel duidelijk toekomstplan voorgeschoteld", vertelde de 19-jarige belofteinternational. "Vanaf het begin voelde ik enorm veel vertrouwen, en dat was wederzijds. De contacten en gesprekken verliepen heel natuurlijk, waarbij iedereen er zich bewust van was dat we eigenlijk samen vooruitgang moeten boeken. We willen niet overhaast te werk gaan", maakte Vranckx duidelijk.

Eerste blessure

Aster Vranckx moest meteen de trainingsstage in Oostenrijk missen met Wolfsburg. Dat kwam doordat hij een spierscheur opliep in zijn kuit. "Dat was ambetant en vooral frustrerend. Het was ook de eerste keer dat me zoiets overkwam. Mentaal was het ook een klap", vertelde de middenvelder aan Sport/Voetbalmagazine. "Uit tegenslagen moet je altijd leren", besefte de Belg. "Ik verloor in totaal wel zeven weken. Gelukkig zat de opvolging meteen goed, met heel gerichte individuele trainingen. Die aanpak en het harde werken loonde, want midden oktober kreeg ik al speelkansen", besloot Aster Vranckx die duidelijk gelukkig is bij z'n nieuwe club.

Het niveau van de Bundesliga schrikt Vranckx ook duidelijk niet af: "De intensiteit van de Bundesliga is wel groter, maar qua duelkracht is het toch vergelijkbaar met de Belgische competitie. Je moet hier ook je mannetje staan". Ook bij de beloften van de Rode Duivels wil Vranckx indruk maken. "Ik merk veel scherpte en dynamiek, maar ook honger om zo'n eindronde mee te maken. Iedereen gaat er vol voor. Het klopt dat we over een flexibel geheel beschikken, met veel wisselmogelijkheden. De toekomst oogt mooi, zowel bij Wolfsburg als de beloften", besloot de Belg.