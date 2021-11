Degryse denkt dat spitsenduo bij Anderlecht bepaald is: "Kouamé... Tja..."

De voorbije weken werd er veel gediscussieerd over wie er in de aanval moet staan bij Anderlecht. Vincent Kompany kan immers wel wat combinaties maken. Voor Marc Degryse is het echter wel duidelijk.

De analist is fan van het duo dat tegen OHL op het veld stond. "Ik zie het wel in een aanvalsduo Zirkzee & Raman. Zirkzee loopt over van de klasse, en Raman compenseert met zijn lopen en crossen wat Zirkzee niét doet. Kouamé is dan weer... tja...", zegt hij in HLN.

Voor Vincent Kompany is het dan weer niet zo duidelijk. Hij houdt ervan dat Kouamé ook zijn defensieve taken niet verwaarloost, iets wat Zirkzee af en toe wel eens vergeet. De Nederlander is echter technisch meer onderlegd en kan een ploegmaat alleen voor doel zetten.