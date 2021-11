Analist gelooft in Union: "Een titel van hen zou nog straffer zijn dan die van Leicester"

Union SG doet de gevestigde waarden in 1A zweten. Als de Brusselaars hun huidig tempo volhouden worden de plaatsjes in play-off 1 nog duurder. Felice Mazzu zal hen wel scherp houden.

"Dat is een geweldige revanche op Genk, waar Mazzu mislukt was. En ook op het einde van zijn tijd bij Charleroi waren er geluiden te horen dat Mazzu te veel met zichzelf bezig was", zegt Wim De Coninck in de podcast van De Tribune. "Het is ook niet dat Mazzu het met een vedettenelftal doet. Undav komt uit het niets, Vanzeir is al meermaals doorgestuurd bij andere clubs, doelman Moris heeft al een heel parcours afgelegd, Nieuwkoop mocht weg bij Feyenoord, Van Der Heyden kwam bij Oostende niet aan spelen toe."

Union zou voor een grote verrassing kunnen zorgen, meent De Coninck. "Leicester won de titel in de Premier League na zijn tweede seizoen, een titel voor Union zou nog straffer zijn, want dit is nog maar hun eerste seizoen terug in eerste klasse. Het is 25 jaar geleden dat Lierse verrassend kampioen werd. Het zou geweldig zijn voor Union, maar in principe is hun kern te klein."