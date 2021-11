Al-Sadd verwelkomt delegatie van Barça met serieuze domper: "We laten onze coach in deze fase van het seizoen niét vertrekken"

De delegatie van FC Barcelona is aangekomen in Qatar om de komst van Xavi Hernandez te bespreken. Al-Sadd SC komt echter met een heel opmerkelijk statement op de proppen.

Al-Sadd SC liet eerder al weten dat Joan Laporta hoogstpersoonlijk naar Qatar zou moeten reizen om te onderhandelen over de transfer van Xavi Hernandez. Het leek dat de Qatarese topclub vooral uit was op enkele demonstratiewedstrijden tegen FC Barcelona.

Ondertussen is een delegatie van Barça aangekomen in het Midden-Oosten. “We verwelkomen de mensen van Barcelona. We waarderen het dat ze zijn afgereisd. Maar het standpunt van de club is duidelijk: we kunnen onze coach niet laten vertrekken in deze fase van het seizoen.”