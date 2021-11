Bij Antwerp begint de verdediging op elkaar ingespeeld te geraken: "En dan kan er offensief altijd een goal uit de lucht vallen"

Antwerp weet wat hen te doen staat: winnen tegen Fenerbahçe. Anders worden de kansen op Europese overwintering wel heel klein. En het ontbreken van publiek mag geen excuus zijn, zegt verdediger Björn Engels.

Antwerp moet immers achter gesloten deuren spelen na de incidenten tijdens de thuismatch tegen Frankfurt. "Dit is Europees voetbal, daarvoor moeten we ons niet opladen”, vindt Engels.

Fenerbahçe is ook te pakken, meent de verdediger. “We hebben daar getoond dat er meer in zat, winst morgen kan dus zeker. Na 1 op 9 moeten we ook gewoon winnen, als we nog iets willen betekenen in Europa na nieuwjaar. We gaan dus vol voor de drie punten.”

Aanvallend zijn er nog veel vragen, maar in de verdediging is het intussen geregeld. “Ik stel ook vast dat we de laatste matchen minder kansen weggeven”, zegt Engels. “Als dat lukt, kan er aan de overkant altijd een goal uit de lucht vallen, het offensieve komt er dan automatisch bij.”