Nainggolan vliegt er weer helemaal in op training bij Royal Antwerp FC

Royal Antwerp FC heeft Radja Nainggolan opnieuw verwelkomd op training. Hij was een drietal weken out met een spierblessure.

Volgens Het Belang van Limburg is Radja Nainggolan er stevig ingevlogen op training bij The Great Old, zo schrijft de krant.

Een drietal weken geleden was Nainggolan uitgevallen met een kuitblessure. Dat letsel lijkt nu helemaal weer in orde te zijn, waardoor de aanwinst opnieuw inzetbaar is.

Donderdagavond speelt Antwerp in eigen huis tegen Fenerbahce. Of hij dan al opnieuw tussen de lijnen komt is momenteel nog niet duidelijk.